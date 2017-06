BPM Festival estreia-se na Europa no Algarve 14 a 17 de Setembro, Portimão e Lagoa

Publicado em 26 Junho 2017 por RUA

Um dos mais conceituados eventos de música electrónica no mundo estreia-se na Europa já no próximo mês de Setembro, depois de dez edições no México. As cidades escolhidas para receber o festival e os artistas no alinhamento, parcialmente anunciado, foram Portimão e Lagoa, no Algarve.

Passada uma década a promover um evento que transcenda a simples relação artista-audiência e possa, de alguma forma, influenciar a cena de dança, o The BPM Festival chega à Europa, ou, melhor ainda, ao Algarve. De 14 a 17 de Setembro, o festival de música electrónica muda-se do México para Portugal, com vista a reunir produtores, músicos, artistas, promotores, profissionais da vida nocturna e mais de 70 mil participantes em espaços escolhidos a dedo para se ouvir o melhor da música electrónica actualmente feita.

Entre os artistas já anunciados destacam-se Carl Craig, Patrick Topping, Seth Troxler, Nicole Moudaber, Apollonia, Jackmaster, Stacey Pullen, Lauren Lane, Richie Hawtin, Jamie Jones, Andrea Oliva, Kenny Larkin, Loco Dice, Heidi e Hot Since 82, entre uma vasta lista de nomes a ter em conta na cultura da música de dança. O alinhamento não está, ainda, completo e mais artistas se juntarão aos já revelados para a edição de Portimão e Lagoa. Eis os nomes completos já anunciados da primeira edição europeia:

ACID MONDAYS

AGORIA

ALAN FITZPATRICK

ANDREA OLIVA

APOLLONIA

BAS IBELLINI

BEHROUZ

BILL PATRICK

BORIS

BUTCH

CALEB CALLOWAY

CARL CRAIG

CARLO LIO

CHAIM

CHRIS LIEBING

CHUS & CEBALLOS

CUARTERO

DARIUS SYROSSIAN

DAVID BERRIE

DAVIDE SQUILLACE

DETLEF

DOC MARTIN

DUBFIRE

DUSKY

FRANCISCO ALLENDES

HECTOR

HEIDI

HOT SINCE 82

JACKMASTER

JAMIE JONES

JOEY DANIEL

JOHN ACQUAVIVA

KENNY LARKIN

KENNY GLASGOW

LAUREN LANE

LEE BURRIDGE

LEON

LOCO DICE

MATTHIAS TANZMANN

MICHELANGELO

NATHAN BARATO

NEVERDOGS

NICK CURLY

NICOLE MOUDABER

NITIN

PAN-POT

PATRICE BÄUMEL

PATRICK TOPPING

PETE ZORBA

PIRATE COPY

PIRUPA

RICHIE HAWTIN

ROBBIE AKBAL

SAM PAGANINI

SECE

SETH TROXLER

SOLARDO

STACEY PULLEN

STEVE LAWLER

THE LEGEND

THE MEKANISM

YAYA

YOUSEF

MANY MORE TO BE ANNOUNCED!

O BPM Festival é um evento premiado, focado em talentos emergentes e que atrai público de todo o mundo para as suas pistas de dança. Apresentado, a cada edição, os artistas, marcas e editoras mais procurados no mesmo cartaz, e ao longo das suas edições tem programado festas de selos como All Day I Dream, ANTS, DIYNAMIC Music, Drumcode, ENTER., Intec, Music On, Paradise, SCI TEC, Stereo Productions, Toolroom Records. Entre os artistas em cartaz, ao longo dos últimos dez anos, destacam-se Carl Cox, Marco Carola, Solomun, John Digweed, Jamie Jones, Nicole Moudaber, Seth Troxler, Sasha, Dubfire, Richie Hawtin, The Martinez Brothers e centenas de outros nomes impossíveis de ignorar no panorama da electrónica.

Ainda sem os primeiros nomes revelados, as primeiras remessas de bilhetes para o BPM Festival esgotaram, sendo que 80% das vendas foram para audiências estrangeiras. A nova vaga de ingressos já se encontra disponível no site do evento e através da plataforma online da Ticketline por 170 euros, sem custos de gestão incluídos. Durante o festival será possível adquirir bilhetes para sets pontuais, dependendo da disponibilidade dos mesmos.

The BPM Festival acontece anualmente e desde 2008 em Playa del Carmen, no México, propondo-se, de acordo com a sua sigla para “Bartenders, Promoters, Musicians”, a reunir no mesmo espaço profissionais das várias vertentes da cultura do clubbing e da música de dança. Estreia-se, assim, em Portugal e na Europa de 14 a 17 de Setembro, nas cidades de Portimão e Lagoa. Mais detalhes serão, em breve, anunciados.