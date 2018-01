Bons Sons 2018 já tem data marcada

Publicado em 16 Janeiro 2018 por RUA

A 9.ª edição do BONS SONS realiza-se de 9 a 12 de agosto na aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar. São quatro dias antecedidos de contrações rotineiras que se transformam em suspiros descontraídos a partir do momento em que se fecha a porta do carro, se carrega a mochila às costas, se ouve o encerrar das portas do comboio, se diz até já à rotina, tudo em direção a Cem Soldos.

Em 2018, o amor de verão de milhares de apaixonados pela aldeia e pela música vai ter muitas novidades que prometem surpreender. Mas, mude o que mudar, não muda o céu estrelado, as ruas enfeitadas por sorrisos, a diferença da igualdade e recantos de memórias pintados. Nem o melhor da música portuguesa, banda sonora perfeita para quatro dias de calor e paixões com a qualidade que só o BONS SONS promete e cumpre.

E já há uma primeira confirmação. Os quartoquarto são os primeiros inquilinos da aldeia cultura. Vencedores da última edição do Festival Termómetro, o mais recente projeto de João Vidigueira (voz), Luís Lucena (programações, guitarra elétrica, baixo), João Abelaira (teclados/synths) e Diogo Sousa (bateria/sampler) vai viver a aldeia e estamos apenas no começo.

Este amor de verão tem data marcada e não dá para esperar mais. A partir de 1 de fevereiro, é possível comprar os bilhetes nos locais habituais:

PASSE 4 DIAS: 30€ até 30 abril / 40€ até 31 julho / 45€ na bilheteira do recinto

BILHETE DIÁRIO: 20€ até 31 julho / 22€ na bilheteira do recinto