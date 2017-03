Bonobo no Alive’17

Publicado em 13 Março 2017 por RUA

Simon Green aka , um dos nomes mais aguardados pelos fãs, é a mais recente confirmação para o NOS Alive’17. O músico e produtor apresenta ao vivo dia 06 de julho no Palco Heineken, num live act, o seu sexto longa duração, o poderoso e magistral “Migration”, editado no passado mês de janeiro.

O novo disco de Bonobo é um trabalho que vem cimentar a posição do músico nos mais altos escalões da música eletrónica. “Migration” é talvez a tentativa mais ambiciosa do músico de captar as texturas da existência humana, através da conjugação das suas habilidades técnicas com a emoção, energia, alegria, melancolia, beleza e bom gosto que lhe é característico, numa obra de arte que conta com a participação de artistas como Rhye ou Nick Murphy.

“The North Borders” antecessor de “Migration”, editado em 2013, conquistou rapidamente os mais importantes tops, tendo ficado em #1 nas tabelas de música eletrónica no Reino Unido e nos Estados Unidos. Este trabalho foi apresentado com 175 concertos, em 30 países de quatro continentes, para cerca de dois milhões de fãs.

Bonobo junta-se dia 06 de julho aos já anunciados The Weeknd, The xx, Phoenix, Alt-J, Royal Blood, Ryan Adams, Rhye, Blossoms, Glass Animals.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os billhetes encontram-se à venda nos locais habituais, sendo que os passes de três dias já se encontram esgotados e restam apenas 300 bilhetes diários para dia 08 de julho.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.