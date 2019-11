Bolsas de Excelência da UAlg já premiaram 336 alunos com mais de 320 mil euros

Publicado em 11 Novembro 2019 por RUA FM

No dia 8 de novembro, 49 alunos da Universidade do Algarve foram distinguidos numa cerimónia pública, que decorreu no Grande Auditório do Campus de Gambelas, com a entrega do prémio Bolsas de Excelência. Esta iniciativa, que já vai na oitava edição, este ano contou com a participação de 44 entidades e já premiou 336 alunos, totalizando um apoio de mais de 320 mil euros.

A bolsa atribuída paga integralmente o valor da propina do 1º ano de licenciatura ou de mestrado integrado, que no presente ano letivo é de € 871,52, aos melhores alunos que se matricularam no 1.º ano, em 2018/2019 (ver listagem completa aqui).

Todos os alunos que este ano letivo ingressaram na Universidade do Algarve (UAlg), em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores tiveram bolsa de excelência. Além dos alunos com a classificação igual ou superior a 17 valores, foram também atribuídas Bolsas de Excelência aos alunos com melhor nota de candidatura, desde que igual ou superior a 15 valores, que ingressaram nos vários cursos da UAlg.

O repto foi lançado pela Universidade do Algarve e, mais uma vez, autarquias e entidades de diversas áreas, como turismo, banca, saúde, imobiliário, comércio e serviços, reponderam ao desafio, premiando e reconhecendo o mérito e a excelência académica dos estudantes.

Jéssica Pires foi uma das alunas contempladas. Veio da Escola Secundária João de Deus, em Faro. Ingressou na Universidade do Algarve em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, com uma média de 17,78. Nesta cerimónia, discursou em representação dos alunos premiados. “São muitas as vezes em que me questionam porquê Matemática e a Universidade do Algarve?”. A resposta, segundo a aluna, é simples. “Desde o início do Ensino Secundário, aliás desde sempre, que a Matemática esteve presente em mim e poder entrar neste curso, deixa-me numa situação de plena felicidade”. Em relação à escolha da universidade, Jéssica sempre soube que seria a Universidade do Algarve. “Eu sou natural de Faro e, embora muitos dos residentes não valorizem aquilo que temos, eu valorizo. Não é preciso sair do Algarve para frequentar um ensino de qualidade e conseguir virtuosas oportunidades”. Por isso, frisou, “escolhi a UAlg para me ajudar nesta grande etapa”, agradecendo “a oportunidade de Estudar Onde é Bom Viver.”.

João Nunes terminou o 12º ano na Escola Secundária de Quarteira e ingressou no curso de Engenharia Informática, em primeira opção, com média de 18,05. Além da importância do valor monetário, o aluno realça o fator motivacional que esta iniciativa, por si só, gera nos alunos. “Não foi só por este motivo que escolhi a UAlg, mas foi um dos fatores a ter em conta”.

Catarina Silva veio da Escola Tomás Cabreira, em Faro. Ingressou no curso de Ciências Biomédicas com 17,08. Considera que esta iniciativa “pode contribuir para que os bons alunos escolham a UAlg em primeira opção, além de ser um reconhecimento pelo esforço e dedicação para chegar até aqui.” O mesmo pensa Diana Rodrigues, que ingressou na UAlg com 19,21, no curso de Design de Comunicação. Terminou o 12º ano na Escola Secundaria Diogo de Gouveia, em Beja, e também reconhece que a atribuição de bolsas de excelência é uma forma de premiar o trabalho e o mérito.

Joana Ramos já tinha vindo conhecer a UAlg no Dia Aberto. Terminou o 12º ano na Escola Secundária Augusto Cabrita, no Barreiro, e ingressou no curso de Gestão de Empresas com 17,03. Diz-se encantada com a instituição, “tem um ambiente incrível, professores, colegas e funcionários, tudo superou as minhas expetativas”! Já tinha conhecimento desta iniciativa e defende que é um excelente estímulo para reconhecer os alunos que se esforçam.

Na perspetiva das empresas é muito importante atrair e apoiar novos talentos. Este ano, coube a Alberto Mota Borges, diretor do Aeroporto de Faro, falar em nome dos empresários e das entidades envolvidas. Centrando-se na sua experiência profissional e no seu percurso académico, Alberto Mota Borges incentivou os alunos a prosseguirem os seus sonhos e a superarem os desafios da sociedade atual.

Também Carlos Afonso, da empresa Metalofarense, considera que é crucial que a Escola e as empresas estejam interligadas e com esta iniciativa a Universidade faz a ponte entre estes dois mundos, valorizando a excelência. Participante desde a primeira edição, o empresário considera que “o número de empresas envolvidas, embora tenha vindo a aumentar desde a primeira edição, ainda pode crescer mais”.

Paulo Águas, reitor da UAlg, realçou publicamente “o trabalho realizado pelos professores dos alunos premiados, agradeceu aos municípios que se associaram a esta iniciativa e dirigiu uma palavra de agradecimento especial às empresas. “Entendemos a vossa adesão como um sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido na Universidade do Algarve, na formação, na capacitação dos nossos jovens. Constitui também um forte incentivo para os estudantes, que vai muito além do valor da bolsa. A vossa adesão e, em particular, a vossa presença é um sinal que acreditam nos jovens, que acreditam no futuro.”

No ano em que se comemora o 40.º aniversário da instituição, Paulo Águas destacou o facto de a UAlg ser uma universidade fortemente internacionalizada. “É uma das nossas marcas. Em 2019/20, a percentagem de estudantes de nacionalidade estrangeira deverá situar-se próximo dos 24%. Em 2018/19, e são dados oficiais, estiveram inscritos na universidade do algarve 1724 estudantes de 86 diferentes nacionalidades, para além da portuguesa, representando 20,9% da população estudantil.” Na opinião do reitor, “esta diversidade está mais presente nos cursos de mestrado, onde mais de uma dezena são lecionados em inglês, e nos doutoramentos.” Por isso, recomendou, “não passem ao lado desta diversidade multicultural que a universidade vos proporciona. Aproveitem esta riqueza. Trabalhem com esses colegas estrangeiros, divirtam-se com esses colegas. Façam amizades. Muitos deles regressarão aos seus países de origem e poderão ser contactos para a toda a vida”.

Quase a terminar, Paulo Águas deixou conselhos: “Nunca desistir. Manter o empenho. Sempre que necessário, procurar ajuda (e estar disposto a ajudar) ”. Quanto ao papel da UAlg, o reitor garantiu: “queremos contribuir para o cimentar de um conjunto de valores que vos deverá acompanhar ao longo das vossas vidas, como sejam a Integridade, a Solidariedade, o Humanismo, a Busca pela Excelência, o Sentido Crítico, o Inconformismo, a Amizade.”