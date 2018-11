Bolsas de Excelência da UAlg já premiaram 289 alunos com 280 mil euros

Publicado em 12 Novembro 2018 por RUA

No dia 10 de novembro, 46 alunos da Universidade do Algarve foram distinguidos, numa cerimónia pública, que decorreu no Grande Auditório do Campus de Gambelas, com a entrega do prémio Bolsas de Excelência. Esta iniciativa, que se realiza pelo sétimo ano consecutivo, contou com a participação de 43 entidades e já premiou 289 alunos, totalizando um apoio de cerca de 280 mil euros.

A bolsa atribuída paga integralmente o valor da propina do 1º ano de licenciatura ou de mestrado integrado, que no presente ano letivo é de 989,99 euros, aos melhores alunos que se matricularam no 1.º ano, em 2018/2019 (ver listagem completa aqui).

O repto foi lançado pela Universidade do Algarve e, mais uma vez, entidades de diversas áreas, como turismo, banca, saúde, imobiliário, comércio e serviços, reponderam ao desafio, premiando e reconhecendo o mérito e a excelência académica dos estudantes. Este ano, pela primeira vez, associaram-se à iniciativa cinco novas entidades: Altice Labs, Hospital de Loulé, Multiselect, Thai – Restaurante Tailandês de Vilamoura e Marinas do Barlavento. Também em estreia nesta edição está o Município de Aljezur, que atribuiu uma bolsa ao melhor aluno proveniente deste concelho.

Joana Saraiva foi uma das alunas contempladas. Veio da Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro. Ingressou na Universidade do Algarve no curso de Gestão Hoteleira, com uma média de 18,43. Nesta cerimónia, discursou em representação dos alunos premiados. Perante a assistência começou por questionar: “Porquê a Universidade do Algarve? Para já, porque a UAlg tem muito para nos oferecer. Não é necessário sair do Algarve para encontrar ensino de qualidade ou boas oportunidades”. Seguidamente, concretizou o porquê da sua escolha. “É preciso ficar, apostar e trabalhar no desenvolvimento da Universidade e da região. Tenho a certeza que daqui só podem resultar sinergias, porque estamos todos a trabalhar para atingir um objetivo comum, que é um futuro melhor, seja o nosso futuro, o da Universidade, o das empresas que aqui estão representadas, o da região ou do País.”

Maria Inês Pinheiro da Silva terminou o 12º ano na Escola Secundária D. Manuel I, em Beja, e ingressou no curso de Biologia Marinha, em primeira opção. Além da importância do valor monetário, a aluna, que ingressou no ensino superior com média de 18,02, realça o fator motivacional que esta iniciativa, por si só, gera nos alunos. “Tomei conhecimento desta iniciativa no 11º ano, já tinha média para entrar no curso, mas trabalhei para a bolsa”.

Cláudia Paulo veio da Escola Básica e Secundária da Calheta, na Madeira. Ingressou no curso de Turismo com uma média de 17,2 e considera que esta iniciativa “é o reconhecimento do seu esforço e dedicação para chegar até aqui, para além de ser uma excelente ajuda financeira.” Artur Rodrigues, estreante na UAlg, mas não no Ensino Superior porque já havia frequentado uma universidade em Lisboa, completou o 12º ano na Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, em Tavira. Ingressou em Engenharia Informática, com uma média de 17,3 valores. Já tinha conhecimento desta iniciativa e reconhece que foi um dos fatores que também o levou a escolher a Instituição.

Na perspetiva das empresas é muito importante atrair e apoiar novos talentos. Este ano, coube a Maria José Encarnação, representante da GMS e MSCAR, falar em nome dos empresários e das entidades envolvidas. Na sua opinião, “é crucial que o meio académico e o meio empresarial estejam interligados e com esta iniciativa a Universidade faz a ponte entre estes dois mundos, valorizando a excelência”. Participante desde a primeira edição, Maria José Encarnação considera que “é nos alunos que está o crescimento e a força da formação, porque a região precisa de quadros e de pessoas que gostem do Algarve.”

Paulo Águas, reitor da UAlg, agradeceu publicamente “o trabalho realizado pelos professores dos alunos premiados, em particular os mais recentes, alguns deles aqui presentes”. Agradeceu ainda aos municípios que se associaram a esta iniciativa.

Nas palavras do reitor, “a Universidade do Algarve pretende assumir-se, cada vez mais, como um parceiro de todos os agentes educativos, de todas as instituições de ensino dos mais diferentes níveis”.

Por último, Paulo Águas dirigiu uma palavra de agradecimento às empresas, que permitiram que, pelo sétimo ano consecutivo, tenha sido possível a entrega das bolsas de excelência. “Em termos acumulados, aproximámo-nos das três centenas de bolsas, o que é notável”, concretizou.