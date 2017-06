Bolsas Artísticas SRAF 2017 com candidaturas abertas até 15 de junho

Publicado em 01 Junho 2017 por RUA

Estão abertas as candidaturas às Bolsas Artísticas SRAF 2017, promovidas pela Sociedade Recreativa Artística Farense.

As “Bolsas Artísticas SRAF” consistem num estímulo financeiro ao desenvolvimento de um projeto pessoal de qualquer área artística, pretendendo-se que o resultado final do projeto seja apresentado durante a semana dos Artistas em Novembro de 2017 na SRAF.

O período de candidaturas para as “Bolsas Artísticas SRAF 2017” decorre de 5 de Abril a 15 de Junho de 2017. Cada artista apenas poderá apresentar um projeto, através do formulário de candidatura, disponível em www.sraf.pt ou solicitado por email para sraf@sraf.pt.

A Sociedade Recreativa Artística Farense encoraja à apresentação de uma descrição curta e objetiva do projeto, o envio de material audiovisual exemplificativo (opcional), ou de outra informação auxiliar que seja relevante aquando da avaliação da candidatura (opcional).

Os resultados do concurso serão divulgados até 20 dias úteis após o período de encerramento das candidaturas. Serão selecionados os dois melhores projetos, aos quais será atribuída uma bolsa no valor de 300 euros. O financiamento atribuído a cada bolsa deverá ser usado exclusivamente para garantir o desenvolvimento adequado do projeto.

Para mais informações podem contatar diretamente por email a SRAF (sraf@sraf.pt), com assunto “Bolsas Artísticas SRAF 2017”. O Regulamento encontra-se também disponível em www.sraf.pt.