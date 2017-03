Bolsa de Investigação em Doenças Vasculares Cerebrais 2016 atribuída a docente da Universidade do Algarve

Publicado em 02 Março 2017 por RUA

Hipólito Nzwalo, docente do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, foi galardoado com a Bolsa de Investigação em Doenças Vasculares Cerebrais 2016, atribuída anualmente pela Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral. O júri deliberou, por unanimidade, atribuir a referida bolsa ao projeto intitulado “Influência das alterações meteorológicas e ambientais na distribuição circadiária, circaseptana e circanual da hemorragia intracerebral no Algarve”, do qual Hipólito Nzwalo é o investigador principal.

Este trabalho visa verificar se as variações (diárias, semanais e mensais) da temperatura e dos níveis de poluição estão associadas a um risco maior de AVC hemorrágico. Existem alguns estudos que já apontam que descidas de temperatura e níveis altos de determinados poluentes do ar aumentam o risco de AVC hemorrágico. “Nós pretendemos não só identificar esta associação, mas também tentar perceber quem são as pessoas mais vulneráveis ao risco. Reconhecendo-se o risco, estamos em melhores condições para aconselhar e influenciar comportamentos de prevenção”, explica o investigador.

A colaborar com a Universidade do Algarve, desde 2010, como supervisor de vários trabalhos de licenciatura em Ciências Biomédicas e, desde 2012, como professor convidado no curso de Medicina, Hipólito Nzwalo reconhece que este prémio, “além de permitir financeiramente executar todas as fases do estudo, é um sinal de inequívoca confiança no trabalho que está a ser desenvolvido”.

Sobre Hipólito Nzwalo:

Licenciado em Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique, 2004

Especialista em Neurologia, Centro Hospitalar do Algarve, 2014

Mestre em Ciências do Sono, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, 2016

Mestre em Stroke, Danube University, Krems, Austria, 2017

Doutorando em Neurociências, Bergen University, Noruega (2016-2018)