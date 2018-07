Blossoms substituem The Kooks no NOS Alive

Publicado em 13 Julho 2018 por RUA

Por motivos alheios à organização do NOS Alive, e que se prendem com a saúde do vocalista, a banda The Kooks teve de cancelar a atuação que estava marcada para amanhã, dia 13 de Julho, no palco NOS do NOS Alive às 19h50.

A banda lamenta esta ausência forçada e deixa uma mensagem para os fãs:

“Unfortunately and with great regret The Kooks will have to cancel their performance at NOS Alive this Friday. Luke is under strict doctor’s orders to rest his voice after battling bronchitis over the past few weeks. The band are truly sorry and hope to be back in Portugal as soon as possible.”

Numa substituição de última hora, os Blossoms irão preencher o lugar dos The Kooks no palco NOS.

O quinteto de Stockport, que marcou presença no ano passado no palco Heineken, passa agora para o palco maior do festival, onde nos vai apresentar o seu novo álbum, “Cool Like You”, editado em Abril deste ano.

Numa evolução sónica em relação ao LP anterior, “Cool Like You” mostra-nos um lado mais eletrónico da banda, com os sintetizadores a comandarem um som que continua a ter uma sensibilidade desconcertante.

Blossoms, que viram o homónimo álbum de estreia nomeado para o Mercury Prize, têm desfrutado de um sucesso consistente desde a sua formação em 2013, conquistando os tops, a crítica e somando nomeações.