Blog “Lugar ao Sul” distingue Prof. João Guerreiro como a personalidade algarvia de 2017

No próximo dia 5 de fevereiro, o blog “Lugar ao Sul” vai distinguir o Prof. Doutor João Guerreiro como personalidade algarvia do ano de 2017.

O blog “Lugar ao Sul” (www.lugaraosul.pt) foi iniciado em Outubro de 2016, idealizado como plataforma de reflexão e opinião plural em torno do Algarve e dos temas que interessam e afectam a região, de forma a contribuir para o aumento da massa crítica.

Decidiu este ano instituir uma distinção que simbolicamente preste homenagem e agradecimento a uma personalidade algarvia que, dentro desse mesmo espírito, se tenha destacado no ano transacto, contribuindo para o prestígio do Algarve, enquanto região e no contexto do seu contributo para o País.

A personalidade eleita relativamente ao ano de 2017 é o Professor Doutor João Guerreiro.

A cerimónia pública decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tavira, a partir das 18 horas do próximo dia 5 de fevereiro de 2018, numa organização do Lugar ao Sul que conta com a colaboração do Município de Tavira.

Sobre o homenageado:

O Professor Doutor João Guerreiro é uma pessoa que desde há muitos anos luta pela valorização e projecção do Algarve, afirmando constantemente a necessidade de um projecto estratégico que agregue, organize e dinamize a região. Não apenas através do trabalho realizado nos diversos cargos de responsabilidade que ocupou no passado, desde a presidência da então Comissão de Coordenação Regional do Algarve à Reitoria da Universidade do Algarve, mas também pelo seu pensamento e acção enquanto cidadão.

Em 2017, na sequência dos dramáticos fogos da zona de Pedrógão e também dos incêndios de Outubro, foi a pessoa a quem foi atribuída a missão de coordenação da Comissão Técnica Independente responsável pelo apuramento das causas das tragédias e também pela elaboração de propostas para o futuro da organização institucional, territorial e operacional do País.

Este inequívoco reconhecimento a nível nacional da capacidade e competência do Prof. João Guerreiro constitui uma nota de prestígio para o Algarve, e também mote para uma reflexão interna, pois é de uma das regiões mais carenciadas ao nível do ordenamento e competitividade territorial que é