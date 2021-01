Blind Zero participam no Festival Music Feeds  Iniciativa solidária junta mais de 40 nomes da comunidade artística da Grã Bretanha, EUA e Portugal

Publicado em 28 Janeiro 2021 por RUA FM

Começa hoje o festival online Music Feeds, organizado pela Everybody Belongs Here, que, durante dois dias, reúne mais de 40 nomes da comunidade artística da Grã-Bretanha, EUA e Portugal. Com o objectivo de “ajudar da melhor maneira possível” artistas e profissionais que têm passado por dificuldades nos últimos meses.

A iniciativa em que participam os Blind Zero, contará também com os portugueses The Gift, Surma, The Legendary Tiger Man, Throes + The Shine, First Breath After Coma e Selma Uamusse. O Music Feeds reúne ainda um conjunto de nomes internacionais de grande destaque tais como: Liam Gallagher (ex-Oasis), James (banda a que pertence o mentor do festival, Saul Davies) Sam Smith, Beverley Knight e a escocesa Amy Macdonald, entre outros.

O festival resulta de diversas prestações gravadas pelos artistas, às quais se tem acesso por streaming (distribuição digital) no site www.everybodybelongshere.com.

Cada sessão diária terá a duração de cerca de duas horas e meia e os bilhetes podem ser adquiridos directamente em Dice.fm.