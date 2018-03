Publicado em 13 Março 2018 por RUA

Os Blasted Mechanism são a mais recente confirmação para o NOS Alive’18. A mítica banda nacional sobe ao Palco Sagres com uma nova formação, nova produção, novo espetáculo e novo look. Esta será a primeira apresentação da renovada banda aos fãs.

Após o lançamento de “Egotronic”, os Blasted Mechanism trazem um novo trabalho de estúdio, “Sinchronicity”, que será apresentado aos fãs ao vivo e em primeira mão no Passeio Marítimo de Algés.

Os novos trabalhos dos Blasted Mechanism primam pela surpresa e “Sinchronicity” não será exceção. Valdjiu, Ary, Guitshu e Fred Stone têm agora a companhia de Joahn Eckman, músico sueco que trará à banda um “refresh” vocal e combinará a lírica com a voz de Guitshu.

Esta enigmática aliança apresentará uma sonoridade inovadora na vida dos Blasted Mechanism. O novo álbum mostrará a união entre um Universo orgânico e outro digital. ”Running“, o primeiro single de “Sinchronicity” é uma reflexão mais centrada na vida terrena, nos vícios e frustrações vincados nas sociedades capitalistas.

Esta nova vida dos Blasted Mechanism trará também um novo espetáculo e um novo look. Inspirados nesta luta entre o humano e o digital a componente visual será como sempre um complemento às inusitadas e poderosas performances da banda.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: Arctic Monkeys, Alice in Chains, At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Black Rebel Motorcycle Club, Blasted Mechanism, Branko, Bryan Ferry, Cachupa Psicadélica, Chvrches, D’Alva, Dead End, DJ Glue, DJ Lag, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Fumaxa, Future Islands, Here’s Johnny, Jack White, Jain, Khalid, Kokoko!, Lotus Fever, Mallu Magalhães, Miguel Araújo, Mighty Sands, Marmozets, Minta & The Brook Trout, MGMT, Na Surra, Nine Inch Nails, Orelha Negra, Pearl Jam, Perfume Genius, Primeira Dama, Populous, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Rastrounat + AKACorleone, Real Estate, Sampha, Sango, Snow Patrol, Spdeville, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice, Yo La Tengo, XXIII e 800 Gondomar.