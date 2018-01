Black Rebel Motorcycle Club apresentam novo álbum “Wrong Creatures” no NOS Alive’18

Publicado em 31 Janeiro 2018 por RUA FM

Os idolatrados Black Rebel Motorcycle Club acabam de confirmar presença dia 13 de julho no NOS Alive’18. O trio sobe ao Palco NOS no segundo dia do festival para apresentar o mais recente disco de originais, “Wrong Creatures”, editado no passado dia 12 de janeiro.

O oitavo álbum de estúdio, sucessor de “Specter At The Feast” de 2013, foi recentemente apresentado ao público e é já um caso de sucesso. O novo trabalho que está a escalar as rádios foi produzido por Nick Launay, famoso pelo seu trabalho com os Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire e Nick Cave & The Bad Seeds, e hoje uma parte fundamental da máquina BRMC.

Peter Hayes (vocal, guitarra, harmónica), Robert Levon Been (vocal, baixo, guitarra), e Leah Shapiro (bateria), são os três responsáveis por este enorme sucesso.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: Arctic Monkeys, Alice in Chains, At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Dead End, DJ Glue, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Fumaxa, Future Islands, Here’s Johnny, Jack White, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, MGMT, Nine Inch Nails, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Sampha, Snow Patrol, Spdeville, Surma, The Kooks, The Last Internationale, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Yo La Tengo.