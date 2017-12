Black Bombaim juntam-se a Pedro Augusto, Jonathan Saldanha e Luís Fernandes para comporem novo disco

Publicado em 04 Dezembro 2017 por RUA

Arranca em Dezembro o processo de criação que irá resultar no novo disco dos Black Bombaim, a ser editado, via Lovers & Lollypops, no segundo semestre de 2018. Um ano após a edição do longa duração colaborativo com Peter Brötzmann, o trio juntar-se-á a três músicos e produtores nacionais num ciclo de residências artísticas que reinventa o processo criativo da banda. Jonathan Saldanha (HHY & The Macumbas), Pedro Augusto (Ghuna X) e Luís Fernandes (Peixe:Avião) responderam afirmativamente ao desafio lançado pelos Black Bombaim para desenvolverem uma peça original a ser interpretada, em conjunto, pelo compositor e pela banda. Desconstruindo o habitual processo de criação, os Black Bombaim entregam assim a composição musical a três figuras da música exploratória portuguesa, num processo a ser concluído em três residências artísticas distintas.

O projecto, que integrará ainda a edição de um documentário, conta com o financiamento do Criatório, uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto destinada ao apoio à criação artística contemporânea.

A composição a três tempos arranca já em Dezembro, com o encontro entre os Black Bombaim e o universo de Pedro Augusto, onde os timbres adquirem tonalidades e formas novas assim revelando novas perspectivas em motivos dadaísta e texturas estimulantes. Músico e compositor nos projectos Ghuna X e Live Low, Pedro Augusto tem também conduzido um largo percurso na composição de bandas sonoras nas áreas de dança contemporânea, teatro e cinema, colaborando com nomes como Ana Rocha, André Gil Mata, Ana Borralho, João Galante, entre outros.

A residência culminará com uma apresentação pública do trabalho, em formato ensaio aberto, a 16 de Dezembro no Círculo Católico e Operário do Porto (CCOP). A entrada será livre.

As sessões com Jonathan Saldanha e Luís Fernandes terão lugar Janeiro e Fevereiro, respectivamente, e ocuparão outros espaços icónicos da cidade Invicta. O projecto será documentado por um filme-ensaio sobre a criação musical e a sua relação com a paisagem enquanto espaço de criação de mitologias e de somatização de fantasmas. Esta operação fílmica e sonora, realizada por Miguel Filgueiras com argumento de Manuel Neto, responderá à forma de uma trilogia, que será também a trilogia musical composta pela banda Black Bombaim em processo de trabalho com três compositores distintos: Ruína e Memória | Espaço Sideral | Mundo.