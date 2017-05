Biblioteca recebe lançamento da obra bilingue ‘Coleção de Epifanias’

Publicado em 03 Maio 2017 por RUA

Numa iniciativa do Consulado-Geral do Brasil em Faro vai ser lançada a obra poética “Coleção de Epifanias/Colección de Epifanías”, de Cláudio Guimarães dos Santos.

A obra, recentemente publicada na Espanha, pela Editora Bohodón, de Madrid, em edição inteiramente bilíngue português-espanhol, é agora lançada no País.

A sessão de lançamento terá lugar no Auditório da Biblioteca “António Ramos Rosa”, em Faro, dia 24 de maio, às 18h00, coordenada por Adriana Nogueira, professora na Universidade do Algarve, O momento contará ainda com as participações do tradutor da obra para o espanhol, o poeta Manuel Moya, do Vice-Reitor da Universidade do Algarve, Pedro Ferré, do poeta e ensaísta Fernando Cabrita e do poeta e tradutor François Luis-Blanc.

Após a sessão será oferecido um Porto de Honra a todos os presentes.

O autor estará disponível para uma sessão de autógrafos, a partir das 17h30.