Biblioteca Municipal de Faro recebe a apresentação dos Anais do Município de Faro – 2017

Uma nova edição dos Anais do Município de Faro vai ser apresentada no próximo dia 15 de Setembro pelas 17h30, na Biblioteca Municipal de Faro.

Uma Sessão aberta ao público, com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau Coelho e do Diretor da Revista, Joaquim Romero Magalhães.

A apresentação deste XXXIX Volume dos Anais irá estar a cargo de João Pedro Bernardes, Professor no Departamento de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve.

Com quase meio século de existência, os Anais são uma publicação de referência na preservação e na divulgação da História e do Património material e imaterial da Cidade e do Concelho de Faro.

No texto introdutório a esta nova edição Romero Magalhães refere que Os Anais não são (nem querem ser) uma revista académica, mas não tem sido pouco estimada por docentes universitários, e não apenas da Universidade do Algarve, como também de outras universidades…

…É nesta mistura de académicos e profissionais, de estreantes e reincidentes – alguns mesmo podendo ser ditos veteranos – que se atinge a riqueza da publicação.

Foram colaboradores nesta edição da Revista: João de Deus Gomes, Fernando Pessanha, Romero Magalhães, Marco Lopes, Francisco Rosa Correia e Eliana Goufa, Aziz Pedrosa, Patrícia Félix, Fernanda Zacarias, Luísa Martins, António Paulo Oliveira, José d’Encarnação, Isabel Cruz, Marco Sousa Santos, Marília Castro, João Leal, e José Matos Guita.

Diversidade de autores e diversidade de temáticas que enriquecem esta edição de 2017 dos Anais do Município de Faro.

A publicação será posta à venda na Biblioteca Municipal António Ramos Rosa.