Biblioteca Municipal de Faro promove conversa com Teolinda Gersão e os seus leitores

Publicado em 12 Maio 2021 por RUA FM

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa, continuando na sua missão de promoção do livro e da leitura, vai realizar, no próximo dia 13 de maio, a partir das 18h30, uma conversa com a escritora Teolinda Gersão, a propósito do seu mais recente livro, O Regresso de Júlia Mann a Paraty, que poderá ser seguida no canal YOUTUBE da Câmara Municipal de Faro

Teolinda Gersão é autora de uma considerável bibliografia, e a sua obra encontra-se traduzida em 20 países. Considerada uma das maiores escritoras portuguesas da actualidade, foi galardoada com os mais prestigiados prémios literários nacionais, nomeadamente o Grande Prémio de Romance e Novela da APE, o Prémio do PEN Clube (1981 e 1989), o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, o Prémio Fernando Namora (1999 e 2015) e o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2017 pelo conjunto da sua obra. Foi escritora residente da Universidade de Berkeley em 2004. Alguns dos seus contos e livros têm sido adaptados ao cinema e ao teatro e encenados em Portugal, na Alemanha e na Roménia. Em 2018 foi-lhe atribuído o Marquis Lifiteme Achievement Award.

O seu último livro, O Regresso de Júlia Mann a Paraty, é, como refere Sílvia Souto Cunha: «uma dissecação primorosa das sombras totalitárias – sejam as do pensamento dominante, da arrogância autoral, da ideologia fascista, do preconceito colonialista, da máquina da guerra, da tirania familiar sobre mulheres e filhas e mães, da avaliação (branca) da cor da pele (mestiça, escura, indígena) e até as do primado da razão sobre as emoções».

No átrio da Biblioteca Municipal de Faro estará patente, até dia 29 de maio, uma mostra bibliográfica sobre a autora, com os títulos mais importantes da sua bibliografia e que integram o acervo da Biblioteca Municipal de Faro.