Biblioteca Municipal comemora aniversário com 2.ª edição de Primavera Literária

Publicado em 04 Abril 2018 por RUA

O Município de Faro irá promover a 2º edição de Primavera Literária, que decorrerá de 21 a 28 de abril. Este evento assinala o 17º aniversário da Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa, a 23 de abril, num conceito que leva a Biblioteca para fora do seu espaço, promovendo os seus serviços, a leitura e o livro na cidade.

O programa terá início no dia 21, pelas 15h30, com a sessão inaugural no Auditório da Biblioteca e seguir-se-á, às 16h, no mesmo local, Estórias com Asas, um exercício teatral para pais e filhos.

No dia 23, dia do aniversário da Biblioteca, Afonso Dias levará às escolas do 1º ciclo, Histórias, cantigas, poesia e demais bizarrias; às 18h, Encontro marcado com a fantasia – hora do Conto por Ana Arnedo e Sandra Soares, e, pelas 21h30, a Associação Andante apresentará o seu espectáculo Quem Quer ser Saramago?

No dia 24, na Biblioteca, às 10h, 14h e 18h, Ana Arnedo e Sandra Soares apresentarão Alice entre as gravuras, porquê? No dia 26, às 10h e às 14h, será a vez de As aventuras de GuruRock e a sua banda – Concerto Literário por Richard Towers, para alunos do 1º ciclo, e Afonso Dias voltará às escolas com Histórias, cantigas e demais bizarrias.

No dia 27, pelas 10h e 14h terá lugar L.E.R. Cãofiante- Projeto de Leitura Assistida por Animais da responsabilidade de Maria José Mackaaij; Cristina Taquelim dirigirá, em escolas do 2º e 3º ciclo, Pequeno Armazém de Coleções – uma oficina de leitura e escrita, em escolas do 2º e 3º ciclo do concelho, e, às 18h, Sandra Soares apresentará Histórias ao Colo, na Bebeteca da biblioteca Municipal.

Primavera Literária culminará no dia 28, com a oficina de mediação da leitura Contar de livro na mão, por Cristina Taquelim, pelas 10h; Às 15h30 terá início, com partida do Arco da Vila e chegada à BMF, o Percurso Literário António Ramos Rosa, uma viagem pelos “lugares” do Poeta em Faro, a que se seguirá Dia Claro, Recital de Poesia por Sónia Pereira.

São muitas as sugestões para passar uma semana primaveril em torno do livro e da leitura. Participe neste aniversário da Biblioteca Municipal de Faro.