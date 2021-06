Biblioteca de Faro adere à 6ª edição do projeto “Juntos de Férias”

Publicado em 25 Junho 2021 por RUA FM

A Biblioteca Municipal de Faro aderiu à sexta edição do projeto “Juntos de Férias”, uma iniciativa que resulta da parceria entre o Plano Nacional de Leitura (PNL) e a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DLBAB). Esta iniciativa tem como objetivo incentivar o gosto pelo livro e pela leitura entre os jovens dos 10 aos 15 anos.

Este projeto desenvolve-se a partir da leitura de um conjunto de livros recomendados pelo PNL 2027 para os jovens e da aplicação “Desafios Ler +”, que disponibiliza jogos relacionados com os mesmos livros. Caso se inscrevam e obtenham a pontuação máxima, os jovens participantes habilitam-se a receber prémios.

Na edição deste ano, que conta com cerca de uma centena de bibliotecas aderentes em todo o País, os seis títulos disponíveis são “Carta ao cavaleiro de nada”, de João Marecos; “A rapariga que falava com os ursos”, de Sophie Anderson; “A alma perdida”, de Olga Tokarczuk, “Gosto, logo existo”, de Isabel Meira; “O rapaz do rio”, de Tim Bowler; “Striker Force 7 (Vol. 1)”, de Cristiano Ronaldo, Devarajan, Jeevan J. Kang e Merrill Hagan.

Estes livros estão agora dispostos num expositor junto da entrada do setor infantojuvenil da Biblioteca Municipal, existindo dois exemplares de cada título disponíveis para consulta e empréstimo.

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa associa-se assim a esta iniciativa dirigida aos mais jovens que lhes proporciona o contacto com a leitura, ao mesmo tempo que estimula o contacto entre duas tipologias de recursos que se interligam de forma original.