Beth Ditto vem a Portugal apresentar o seu álbum a solo “Fake Sugar”

Publicado em 07 Fevereiro 2018 por RUA

Depois de 17 anos a liderar os The Gossip, Beth Ditto estreou-se a solo no ano passado com o álbum “Fake Sugar”. Agora, a cantora apresenta este primeiro disco em nome próprio em Portugal, tendo concerto marcado para o dia 7 de junho no Cineteatro Capitólio, em Lisboa. Os bilhetes já estão à venda.

Em “Fake Sugar”, que foi produzido por Jennifer Decilveo (Andra Day, Ryan Weaver), Ditto aborda temáticas como o amor, a perda, olhar para o passado e seguir em frente com toda a sensualidade, pungência, força e beleza de uma artista iconoclasta. O álbum é uma mistura de blues com pop, rock e muita soul, sendo apresentado pelo single “Fire”.

Além dos seis álbuns que lançou com os The Gossip, Beth Ditto já gravou com artistas como Blondie, a lenda do disco Cerrone ou DJ Netsky, colaborou com Jean-Paul Gaultier na sua linha de roupa de luxo plus-sized, fez trabalhos de moda para Marc Jacobs e apareceu no filme “Nocturnal Animals”, de Tom Ford, nomeado para os Óscares. Ditto é também recém-casada, o que lhe dá uma nova perspetiva sobre o romance, que enforma várias das canções em “Fake Sugar”: “Isto é a idade adulta, querida”, brinca. “Lutaste pela igualdade de casamento, agora tens de viver nele.”