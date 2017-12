Benjamin Clementine regressa a Portugal em 2018

Publicado em 05 Dezembro 2017 por RUA

“I Tell A Fly” foi concebido, em primeira instância, enquanto peça de teatro, mas acabou por transformar-se no segundo longa-duração de Benjamin Clementine. Agora, em palco, Benjamin Clementine dá voz e corpo a todas as dimensões que imaginou para a sua obra, em que o dramaturgo encontra o músico e compositor. Portugal será contemplado com três espectáculos desta digressão em 2018: 26 de Março, no Centro Cultural de Viana do Castelo, 27 de Março, no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, e dia 29 de Março, no Campo Pequeno, em Lisboa. Os bilhetes serão colocados à venda sexta-feira, 08 de Dezembro, nos locais habituais.

Vencedor do Mercury Prize em 2015, Benjamin Clementine é aclamado como o talento da sua geração, representando, na contemporaneidade, a herança artística de génios como Nina Simone, Brel ou Edith Piaf. “I Tell A Fly” traz uma nova reflexão; enquanto o primeiro trabalho se debruçava sobre a intimidade e a sua experiência de vida, este novo disco projecta-se no mundo e na visão de Clementine sobre ele. O conceito nasceu com a chegada do artista aos EUA, onde os serviços de emigração lhe concederam um visto que o classificara como “alien de capacidades extraordinárias”. Após estranhar, Benjamin tomou inspiração para compor um álbum sobre temas actuais como o Brexit ou o drama dos refugiados.

O público português reencontra-se com Benjamin Clementine no início de 2018. Em Agosto, aquando da sua última visita a Portugal, e ainda sem o disco editado, Benjamin dizia sobre o nosso país: “A primeira vez que toquei cá estava tudo esgotado, claro que fiquei chocado. Agora começo a acreditar que talvez tenha encontrado as pessoas que há muito procurava. Adorava poder vir para aqui viver. Sinto aqui o que desejo que aconteça em todos os sítios onde vou tocar, mas nem sempre acontece. Tenho muita sorte. Muita sorte em ser compreendido pelo povo português.”

É tempo de nos prepararmos para receber, uma vez mais, de braços abertos, Benjamin Clementine.

26 Março | Centro Cultural | Viana do Castelo

Abertura de Portas: 21h00

Início do Espectáculo: 22h00

Bilhetes: 20€

M/6

27 Março | CAE | Figueira da Foz

Abertura de Portas: 21H15

Início do Espectáculo: 21H30

Bilhetes: 25€

M/6

29 Março | Campo Pequeno | Lisboa

Abertura de Portas: 20h30

Início do Espectáculo: 21h30

Bilhetes: 23€ a 40€

M/6