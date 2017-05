Beatbombers editam álbum de estreia homónimo

Publicado em 31 Maio 2017 por RUA

Há uma década a colaborar profissionalmente e com vários títulos arrecadados em competições de djing e scratch pelo mundo fora, a dupla Beatbombers, composta por DJ Ride e Stereossauro, apresenta o álbum de estreia ao vivo no Palco Carlsberg do Super Bock Super Rock, a 14 de Julho, cerca de um mês depois do seu lançamento.

Com edição agendada para 20 de Junho, o álbum homónimo dos Beatbombers, bicampeões mundiais de scratch em título, conta com 14 convidados de renome, entre os quais vários artistas nacionais (como é o caso Slow J e Maze) e de alguns dos melhores Djs mundiais a anunciar brevemente.Trata-se de uma edição de autor que estará disponível para download gratuito na versão digital e cujo formato físico é limitado a 500 unidades.

No Super Bock Super Rock, que decorre entre os dias 13 e 15 de Julho, no Parque das Nações, será apresentado, pela primeira vez ao vivo, o álbum na íntegra. Esta actuação contará com as participações de Slow J e Maze, entre outras novidades ainda por anunciar.

Sobre o disco, os Beatbombers destacam o carácter celebrativo e a importância das colaborações. «É um resumo dos mais de 10 anos como dupla, desde o nosso background do scratch, ao hip-hop e à electrónica.»