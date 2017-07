Beatbombers alcançam o 1º lugar do “Portugal Viral 50” no Spotify com “Puristas”

Publicado em 03 Julho 2017 por RUA

Depois de terem lançado o seu álbum de estreia e participado no concerto solidário “Juntos por todos”, os Beatbombers viram o single “Puristas”, que conta com a colaboração de Slow J, alcançar, na semana passada, o primeiro lugar do top do Spotify “Portugal Viral 50”.

Na próxima semana a dupla de Dj Ride e Stereossauro apresentará o álbum homónimo, pela primeira vez ao vivo, no Palco Carlsberg do Super Bock Super Rock, no dia 14 de Julho, numa actuação que, à imagem do disco, contará com muitos convidados como é o caso de Maze e Slow J.

O álbum de estreia, que conta com uma capa assinada por Vhils, já se encontra disponível online. A edição física, limitada a 500 unidades, pode ser adquirida AQUI.