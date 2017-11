Beatbombers actuam na China e celebram passagem de ano no Terreiro do Paço 

Publicado em 28 Novembro 2017 por RUA

Depois de em 2016 a dupla DJ Ride e Stereossauro, a.k.a. Beatbombers, ter conquistado o título de campeã mundial do IDA (International DJ Association), na Polónia, este ano regressa ao torneio, que se realiza no dia 2 de Dezembro, enquanto parte do júri. Seguem-se,​ a 15 e 16 de Dezembro, concertos na China, em Shenzhen (no Club Magma), e em Macau (no festival This is my city), respectivamente.

Para encerrar o ano em que lançaram o seu primeiro álbum, homónimo, que estrearam ao vivo no Super Bock Super Rock, os Beatbombers serão os responsáveis pela banda sonora das comemorações da passagem de ano no Terreiro do Paço, em Lisboa, a acompanhar o tradicional fogo de artíficio.

Em nome próprio, Stereossauro tem álbum previsto para 2018, um disco que dará continuidade ao trabalho que tem desenvolvido de mistura das raízes tradicionais, como o fado e a guitarra portuguesa, com a música electrónica.

Já DJ Ride, que lançou o EP “OESIS” no passado mês de Outubro, continua a ter óptima recepção do público e crítica. Depois de ter sido lançado pela Saturate Records, da qual o artista assume ser “fã desde as primeiras edições”, o tema ​“Raise the bar​​“ ​​passou na Rádio Americana KCRW, no programa de DJ Shadow, referência máxima do djing e turntablism a nível mundial.