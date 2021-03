“Bandas ao Figuras” de regresso ao Teatro das Figuras

Publicado em 29 Março 2021 por RUA FM

Fruto da situação de pandemia que o país enfrenta, o Teatro das Figuras mantém-se encerrado, estando prevista a sua abertura no dia 19 de abril, com o retomar da sua programação cultural.

Durante o período de confinamento, o Município de Faro em conjunto com o Teatro das Figuras, lançaram algumas medidas extraordinárias de apoio ao setor cultural e criativo.

Uma delas foi o Bandas ao Figuras – 2º Ciclo que consiste num programa de concertos realizados com recurso a todas as condições técnicas do grande auditório, com transmissão em streaming

através da página de Facebook e YouTube do Teatro das Figuras. Depois do sucesso da primeira edição, o ciclo Bandas ao Figuras regressa em 2021 ao Teatro das Figuras, para dar palco à

vibrante cena musical da região.

O arranque do Bandas ao Figuras – 2º ciclo tem lugar dia 30 de março, terça-feira às 21h30 com a transmissão do concerto de Mateus Verde, seguido do Trio Amar Guitarra, no dia 1 de

abril e de Paulinho Lêmos no sábado, dia 3, sempre à mesma hora.

Informação sobre a programação do Teatro das Figuras está disponível no sítio de Internet e nas redes sociais do Teatro das Figuras.