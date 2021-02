Balthazar em Portugal com dois concertos de apresentação do novo álbum “Sand”

Publicado em 19 Fevereiro 2021 por RUA FM

Balthazar acabam de anunciar dois concertos no nosso país para 2021.

Sobem ao palco do Hard Club dia 31 de outubro e no dia seguinte, dia 1 de novembro, actuam em Lisboa, com um concerto na Aula Magna.

A banda belga vem apresentar o seu novo álbum “Sand” que será lançado dia 26 deste mês, tendo já partilhado com os seu fãs, em janeiro, o primeiro single “On A Roll”.

Este novo trabalho começou a ser escrito ainda na última tournée em 2019, onde apresentaram o seu aclamado álbum “Fever”. O plano tinha sido lançar um novo álbum pouco depois de “Fever”, mas a tour foi interrompida pelo confinamento mundial obrigatório, e o grupo teve de regressar a casa, a Ghent.

Maarten Devoldre e Jinte Deprez, o duo que lidera a banda, adaptaram-se a esta nova realidade enfrentando todos os desafios de trabalhar remotamente e digitalmente, deixando para trás a sua forma de trabalhar habitual e em estúdio. A necessidade é a mãe da invenção, e uma nova realidade levou o duo a experimentar novos caminhos musicais para “Sand”. O que acabou por resultar num álbum entusiasmante para a banda.

Com uma grande vontade de regressar aos palcos e de estar novamente junto do público, Balthazar estão ansiosos para partilhar também este novo álbum ao vivo com duas datas em Portugal.

Hard Club | 31 de outubro de 2021

Abertura de Portas: 20h00

Início de Espetáculo: 21h00

Aula Magna | 1 de novembro de 2021

Abertura de Portas: 20h00

Início de Espetáculo: 21h00