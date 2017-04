BALLA fazem versão de “No Comboio Descendente”

Publicado em 21 Abril 2017 por RUA

No ano em que se assinalam os 30 anos da morte de José Afonso, António Manuel Ribeiro sugeriu a Armando Teixeira fazer uma versão da canção “No Comboio Descendente”.

Desafio aceite! É importante manter viva a obra de José Afonso e estimulante ”trabalhar” no legado deste homem que vivia dia e noite a pensar em música.

“No Comboio Descendente” de José Afonso, com poema de Fernando Pessoa e editado pela primeira vez em 1972 no álbum “Eu Vou Ser Como a Toupeira”, o músico e produtor fascinado pelos sintetizadores analógicos apresenta-nos o seu olhar sobre esta música do Zeca, provavelmente, com a sua roupagem mais electrónica de sempre.