Baixa de Faro recebe Festival de Folclore Infantil

Publicado em 05 Junho 2017 por RUA

Decorre, no próximo dia 9 de junho (sexta feira), a 24.ª edição do Festival de Folclore Infantil, no Jardim Manuel Bivar, na baixa da capital algarvia, com início às 20:00.

Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro que, ano após ano, tem vindo a consolidar a tradição e os costumes locais e a estimular o gosto pela dança. É um projeto no qual a autarquia muito se empenha e que se orgulha pois trata-se de passar aos mais pequenos as nossas raízes e é com satisfação que se tem vindo a constatar o crescente interesse das crianças na cultura popular.

Este projeto pedagógico de folclore infantil desenvolve-se durante o ano letivo e culmina com esta apresentação ao público.

O evento contará com a participação de 420 “mini bailarinos”, em representação dos seguintes estabelecimentos de ensino/ranchos:

Grupo Folclórico Infantil Joaninha

Grupo Folclórico da Associação de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM)

Grupo Folclórico Infantil o Relógio

Rancho Folclórico Infantil da Escola E.B.1 do Bom João

Grupo Folclórico Infantil o Caracol

Rancho Folclórico Infantil da Escola E.B.1 da Penha

Grupo Folclórico Infantil da Casa de Sta. Isabel

Rancho Folclórico Infantil da Escola E.B.1/J.I do Carmo

Rancho Folclórico Infantil da Escola E.B.1 de S. Luís

Grupo Folclórico Infantil de Faro

Escolinha de Folclore Infantil da Casa do Povo de Estoi

Rancho Folclórico Infantil e Juvenil da Associação C.R.D. Nexense

Grupo Juvenil da Associação Cultural de Vila Real de St.º António