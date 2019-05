Azinhaga em Concerto na ARCM

Publicado em 22 Maio 2019 por RUA

O projeto Azinhaga apresenta-se no dia 1 de junho no Bar da Associação Recreativa e Cultural de Músicos em Faro pelas 22h30. Formado por Luís Correia Carmelo (voz, ukulele e concertina), Paulo Matos (Contrabaixo) e Paulo Franco (Bateria), o concerto apresenta, além dos temas do primeiro EP lançado o ano passado, um repertório acústico e em Português que quer falar da vida sem se levar demasiado a sério.

Azinhaga apresenta uma sonoridade acústica, com denominação do Algarve e uma influência eclética que vai da música tradicional portuguesa aos seus renovadores, da música popular brasileira à canção francesa e à música independente. Tem uma musicalidade de largos espectros, profunda, mas translúcida, e excelentes notas de chocolate, whisky e cigarros. No ouvido, harmonias típicas do cancioneiro tradicional, reinventado com complexidade e frescura, numa acidez e humor bem controlados. Termina num final feliz, com longa persistência. De grande versatilidade, acompanha bem tanto momentos de introspeção misantrópica como de verdadeira folia coletiva.