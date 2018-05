“Ave Rara Fest” de regresso à Associação Recreativa e Cultural de Músicos

Publicado em 22 Maio 2018 por RUA

O Caribe Ibérico – agenciamento de artistas e produção de espectáculos no Algarve – em parceria com o espaço de restauração A Venda organiza o “AVE RARA FEST”, a decorrer no dia 26 de Maio no pátio da Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Faro.

Desde Abril de 2015 que o Caribe Ibérico e A Venda têm vindo a realizar eventos mensais de música e gastronomia experimentais n’A Venda – A Venda Experimenta – que entretanto também já respondem pelo nome de AVE. Foi um processo natural pensar num evento num espaço maior, realizado no ano passado onde se [re-]apresentaram projetos que passaram por estas sessões.

À imagem da 1ª edição, 4 duplas que participaram nas AVE, vão voltar a apresentar-se desta feita no pátio da ARCM, acompanhadas da gastronomia experimental d’A Venda. No final dos concertos, é esperada a também já tradicional rAVENSEMBLE, onde os artistas presentes se juntarão em modo “jam”. A novidade deste ano e que dá o pontapé de saída para este evento é a “Orquestra Lixo”, performance resultante do workshop realizado no mesmo dia com crianças a partir de objetos reciclados, sob a alçada do formador Nuno Murta.

O AVE RARA FEST conta com o apoio da Associação Recreativa e Cultural de Músicos e do ARCM BAR.

Desde 2014 que Miguel Neto, com o seu projeto vinílico Discossauro, tem vindo a realizar eventos dedicados ao vinil (Bring Your Own Vinyl; Vinyl Kids) e ainda os já conhecidos pelos Farenses, Arraiais Tropicais, nos quais os sons dos trópicos e os ritmos quentes são a bandeira para proclamar o Algarve como “o verdadeiro Caribe”. “Mas nem só de tropical vive o Caribe” pelo que, desde 2015, organiza mensalmente as sessões de música e gastronomia experimentais n’A Venda, onde se combina a experimentação sonora e gastronómica, criando sinergias entre os criadores convidados e a cozinha d’A Venda. Este “ponto de encontro entre criadores locais e um público disposto a vivenciar uma experiência multi-sensorial colectiva”, foi o que mais tarde veio dar origem ao AVE RARA FEST.