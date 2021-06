Autocaravanismo e sustentabilidade marcam visita de secretária de Estado do Turismo a São Brás de Alportel

Publicado em 17 Junho 2021 por RUA FM

Foi assinado o protocolo sobre autocaravanismo entre o Turismo de Portugal, a Região de Turismo do Algarve, a CCDR Algarve, a AMAL e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, que marcou a visita da secretária de Estado do Turismo a São Brás de Alportel.

Segundo o Sul Informação conhecer o trabalho realizado em São Brás de Alportel na área do turismo e formalizar o protocolo de promoção do autocaravanismo sustentável foram os objetivos da visita que a secretária de Estado do Turismo fez esta segunda-feira, dia 15, ao concelho. A visita de Rita Marques teve início no “Motorhome Ecopark São Brás de Alportel”, considerada das melhores áreas de serviço de autocaravanas do Algarve e a primeira na região a receber o certificado de homologação da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

De acordo com o jornal este espaço foi o cenário escolhido para a assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Turismo de Portugal, a Região de Turismo do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, que tem por objetivo juntar sinergias no desenvolvimento deste setor turístico e promover as opções disponíveis no território nacional para os turistas que optam pelo autocaravanismo para viajar e descobrir Portugal.

Mais informações em Sul Informação