Autarquia Farense lança hasta pública para cedência de espaço para instalação de máquinas de “vending” no Parque de Campismo

Publicado em 28 Abril 2021 por RUA FM

A autarquia vai lançar um processo de hasta pública para a cedência de espaço destinado à instalação e exploração de máquinas de lavar e secar “self-service” e de máquinas de venda automática (vending) de bebidas, de produtos alimentares, de higiene e de uso sazonal, no novo Parque de Campismo Municipal de Faro.

O Município pretende dotar as instalações desta nova infraestrutura, cuja lotação é de 690 pessoas, com máquinas que possibilitem aos futuros utentes o usufruto dos referidos serviços, nas melhores condições de higiene e qualidade.

O valor base mensal por cada máquina é de 50€, correspondendo ao valor mínimo que o Município de Faro se dispõe a receber mensalmente para fazer face às despesas de limpeza do espaço, de consumo de eletricidade e água, incluindo o saneamento e a gestão de resíduos.

A adjudicação poderá ser efetuada a diferentes concorrentes, de acordo com 3 lotes: lote 1, destinado a 3 máquinas de lavar de 8 kg e 2 máquinas de secar de 8 kg; lote2, destinado a 4 máquinas de “vending” para águas frias, refrigerantes frios, café e snacks e lote 3 destinado a 2 máquinas de venda de produtos de higiene e de uso sazonal.

Todo o processo está disponível para consulta no Departamento de Gestão Administrativa e Patrimonial/ Divisão de Administração e Património e no sítio da internet da autarquia (www.cm-faro.pt). As propostas podem ser apresentadas por escrito, identificando-se no exterior o proponente, a identificação edital, a hasta pública e o lote a que respeita, devendo ser endereçadas ao Departamento de Gestão Administrativa e Patrimonial, Largo da Sé, 8004-001 Faro, até às 17h00 do dia 7 de maio de 2021. No entanto, a entrega de propostas é facultativa e não inibe que os interessados intervenham na licitação verbal.

Refira-se que podem ser efetuadas visitas de reconhecimento ao Parque de Campismo Municipal de Faro, desde que solicitadas por escrito, ao presidente da hasta pública, para o Largo da Sé, 8004-001 Faro, até dois dias úteis imediatamente anteriores ao da praça (marcada para dia 14 de maio, às 10h00).