Aulas online recomeçaram em Portimão dentro da normalidade

Publicado em 12 Fevereiro 2021 por RUA FM

Para tornar possível o recomeço das aulas online, na sequência do atual confinamento devido à Covid-29, o Município de Portimão avançou com várias medidas, em articulação com as direções dos cinco Agrupamentos Escolares do concelho, nomeadamente disponibilizando aos alunos computadores e tablets com acesso à Internet e fornecendo refeições diárias.

Os tablets, num total de 884 unidades, foram adquiridos em abril passado pela Câmara Municipal de Portimão e destinam-se a alunos do Ensino Básico, visando assegurar e promover a igualdade de oportunidades no acesso à Educação. Também estão a ser utilizados computadores do Ministério da Educação, no sentido de possibilitar às crianças acompanharem o Plano Nacional de Ensino à Distância.

Além dessa medida, são atualmente servidas mais de 400 refeições por dia em oito refeitórios escolares, quer no regime takeway quer presencialmente. Neste último caso, são abrangidos os alunos com apoio social que, a título excecional, continuam a frequentar as escolas.

Por outro lado, 37 alunos já se encontram a frequentar uma escola de acolhimento, todos eles filhos de profissionais de saúde, de elementos das forças de segurança e de outros trabalhadores de serviços públicos considerados essenciais.

A medida, adotada na sequência da suspensão das atividades letivas e não letivas no âmbito da Covid-19, visa permitir o cumprimento de deveres laborais por parte dos profissionais que não têm onde deixar os seus filhos.