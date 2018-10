Aulas de Iniciação à Guitarra, Canto e Dança Oriental no IPDJ em Faro

Publicado em 24 Outubro 2018 por RUA

A Direção Regional do Algarve do IPDJ acolhe, durante o ano letivo 2018/2019, aulas de iniciação à guitarra, canto e dança oriental, numa parceria com a Associação Potencial Jovem, a cantora e intérprete Manuela Lopes e a Bailarina Nádia Buchinho.

Estas atividades decorrem no IPDJ, em Faro, e pretendem ocupar o tempo livre dos jovens de uma forma salutar, promovendo a troca de ideias e o convívio entre os jovens.

AULAS DE GUITARRA

Introdução à formação musical (composição de notas e acordes, compassos, tempos e contratempos). Formação prática com guitarra (posição dos dedos, acordes, escalas). Leitura de tabs.

As aulas de Guitarra são dinamizadas por Pedro Santos, dirigente da Associação Potencial Jovem, com 18 anos de experiência em guitarra clássica e elétrica, detentor do curso livre de guitarra acústica e elétrica da Escola de Música Valentim de Carvalho. Vasta experiência nas chamadas “bandas de garagem” e combos.

AULAS DE CANTO

As aulas de canto têm como objetivo trabalhar a apetência dos alunos sobre a voz, num trabalho prático de exercícios continuados, para aperfeiçoamento, de sensibilização do ouvido sobre a música de um modo geral e específico sobre as várias correntes musicais.

As aulas de Canto são dinamizadas por Manuela Lopes, cantora Jazz, compositora e professora de canto desde 2009, com uma colaboração mais regular junto da Associação Filarmónica de Faro, até 2016, para além de outras colaborações com outras escolas, no Algarve, e com alunos que atualmente já se encontram no meio musical. Manuela Lopes é sem dúvida uma das referências do Jazz Algarvio, onde se destaca a sua participação com Ronnie Scott, saxofonista inglês, e Zé Eduardo, pedagogo e baixista português, tendo também colaborado com Zé Manuel Martins no álbum Atlântico e com a Big Band do Algarve.

AULAS DE DANÇA ORIENTAL

Nestas aulas praticamos os passos básicos da Dança Oriental através dos princípios do Estilo Clássico Egípcio, aprendendo assim a interpretar os vários instrumentos e melodias, conhecendo e adaptando o nosso corpo e mente.

Nádia Buchinho é a Professora de Dança Oriental. Apaixonada pela dança, iniciou o seu percurso no estilo Oriental em 2004. Numa constante busca de conhecimento, estudou com vários professores nacionais e internacionais, tais como Denise Carvalho, Valquíria Hayal, Munique Neith, Hossam e Serena Ramzy. Admira e procura a fusão da dança Oriental com outros estilos como Tango, Flamenco e Luso-árabe.

Para mais informações e inscrições dirige-te à tua Loja Ponto JA, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, na Rua da PSP em Faro, ou contacta-nos através do telefone 289 891820 ou ainda pelo endereço eletrónico faro@ipdj.pt