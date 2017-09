Aulas de Canto no IPDJ em Faro com Manuela Lopes

Publicado em 06 Setembro 2017 por RUA

A Direção Regional do Algarve do IPDJ acolhe, numa parceria com a cantora e professora Manuela Lopes, durante o ano letivo 2017/2018, aulas de canto.

Durante estas aulas de canto pretende-se trabalhar a apetência dos alunos sobre a voz, num trabalho prático de exercícios continuados para aperfeiçoamento, e sensibilizar o ouvido sobre a música de um modo geral e específico sobre as várias correntes musicais.

As aulas de canto terão lugar na Direção Regional do Algarve do IPDJ, na Rua da PSP, em Faro, às terças-feiras, das 18h30 às 20h30.

Manuela Lopes é cantora Jazz, compositora e professora, é natural de Moçambique e reside em Faro.

Iniciou a sua atividade enquanto professora de canto em 2009, com uma colaboração mais regular junto da Associação Filarmónica de Faro, até 2016, para além de outras colaborações com outras escolas, no Algarve e com alunos que atualmente já se encontram no meio musical.

As suas primeiras atuações reportam-se a 1983, no seu percurso destaca-se a participação entre outros com Ronnie Scott, saxofonista inglês, e Zé Eduardo, pedagogo e baixista português, teve algumas incursões no teatro revista. Também colaborou com Zé Manuel Martins no álbum Atlântico e com a Big Band do Algarve.

Manuela Lopes é sem dúvida uma das referências do Jazz Algarvio.

As aulas de canto, cujo número de vagas é limitado, estão abertas ao público em geral, a partir dos 14 anos.

Para mais informações e inscrições dirige-te à tua Loja Ponto JA, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, na Rua da PSP em Faro, ou contacta-nos através do telefone 289 891820 ou ainda pelo endereço eletrónico faro@ipdj.pt