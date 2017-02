Aula aberta sobre construção de mapas concetuais

Publicado em 13 Fevereiro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve, através da sua Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), e do projeto E-RESPLAN convida os alunos da UAlg a participar na aula aberta de ‘Construção de mapas concetuais aplicados à temática do planeamento energético’, que se realiza no dia 22 de fevereiro na sala 1.01 do Departamento de Engenharia Civil (DEC), no Campus da Penha.

Sobre o projeto:

O E-RESPLAN visa aplicar a ferramenta educacional C-maps (mapas concetuais) em matérias relacionadas com o planeamento sustentável do território e da paisagem, no sentido de proporcionar aos formandos uma abordagem pedagógica inovadora e tecnológica através do uso do software CMap.

Para além da Universidade do Algarve, a parceria do projeto é constituída por: University of Maribor – Parceiro Líder (Maribor, Eslovénia), IRENA - Istrian Regional Energy Agency Ltd. (Labin, Croácia), MIEMA - Malta Intelligent Energy Management Agency Malta (La Valeta, Malta), UNIROMA3 - Universita degli Studi Roma Tre (Roma, Itália) e Universidad Pablo de Olavide (Sevilha, Espanha).

Objetivos da aula aberta:

Breve apresentação: o que são mapas concetuais; Exploração do software CMap; Elaboração, em grupo, de Cmaps relacionados com a temática do projeto e baseados no mapa ENERGY_CMAP_00; Análise dos resultados conseguidos; Construção do mapa ENERGY_CMAP_01 enquanto versão da UAlg do mapa ENERGY_CMAP_00.

Duração: 4 horas (das 19h00 às 23h00, com breve pausa para jantar)

Público-alvo: Estudantes da Universidade do Algarve de cursos de licenciatura ou mestrado das áreas de Arquitetura Paisagista, Engenharia Civil e Engenharia do Ambiente.

Número máximo de alunos: 20

Critérios de seleção:

Adequação da formação académica à temática do curso

Data de receção das inscrições

Inscrições: até 21 de fevereiro de 2017

Material necessário: os alunos deverão levar o seu computador portátil enquanto ferramenta de trabalho para conceção dos mapas concetuais.

Para mais informações contactar: Marisa Madeira: mimadeira@ualg.pt | 289 800 088