Atlético Clube de Albufeira e Associação Académica da Universidade do Algarve vencem a 18.ª edição do Torneio de Voleibol “Memorial Carlos João”

Publicado em 01 Junho 2017 por RUA

O Pavilhão Desportivo Municipal da Penha recebeu no passado sábado, 27 de maio, as finais da 18.ª edição do Torneio de Voleibol “Memorial Carlos João”, em homenagem póstuma ao professor de Educação Física, Carlos João Dias.

A prova, organizada pela Câmara Municipal de Faro em parceria com a Associação Académica da Universidade do Algarve e reconhecida como o maior torneio de voleibol da região Algarvia, terminou com a vitória da equipa Atlético Clube Albufeira (ACA) sobre a equipa do São Francisco X (SFAD) por 3-1.

Num jogo bem disputado, a equipa de Albufeira começou melhor o jogo e venceu os dois primeiros sets por 25/16 e 25/18, o São Francisco venceu o 3º set por 23/25, mas o ACA acabou vencendo o 4º set por 25/15 e terminou a participação no torneio como campeão. O 3.º lugar masculino foi para a equipa portimonense, Johny e os Queques que venceu a equipa do CCD Algarve da Segurança Social por 3/0.

No lado feminino, a equipa da Associação Académica da Universidade do Algarve venceu a equipa do Atlético Clube de Albufeira por 3-1, com os parciais de 23/25, 25/14, 25/8 e 25/21. No 3.º lugar feminino ficou a equipa do Centro de Formação de Voleibol de Portimão e em 4.º lugar a equipa do São Francisco – Xicas.

Nesta 18.ª edição, que decorreu ao longo de três meses com 44 jogos e 13 equipas (7 masculinas e 6 femininas de vários concelhos do Algarve – nomeadamente Faro, Albufeira, Loulé e Portimão), participaram cerca de 160 atletas.

A iniciativa contou com os seguintes apoios: Bar Columbus, ​Bertin Picanço Mediação Imobiliária, J. M. Santos e Neto Informática, Optimax – Lima Cabrita, S.A, Ourivesaria Navio, Restaurante Zé Maria – Praia de Faro, São Francisco Associação Desportiva, Valério Sport e Visacar – Aluguer de Automóveis.