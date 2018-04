Atletas da UAlg conquistam duas medalhas no Campeonato Nacional Universitário Karaté

Publicado em 24 Abril 2018 por RUA

Albino Sousa, do curso de licenciatura em Desporto, e Andreia Silva, do curso de licenciatura em Arquitetura Paisagista, representaram a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) no campeonato Nacional Universitário de Karaté, no passado dia 22 de abril, em Aveiro, tendo conquistado duas medalhas de bronze.

O atleta Albino Sousa conquistou a medalha de bronze, na categoria de <75kg Masculino. Já a atleta Andreia Silva venceu a Medalha de Bronze, na categoria de <55kg Feminino.

Os atletas têm como treinador Marco Mealha, do clube de karaté MKFIT, responsável pela promoção e dinamização desta modalidade.