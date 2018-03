Associação Recreativa e Cultural dos Músicos comemora 28º aniversário

Publicado em 05 Março 2018 por RUA

A Associação Recreativa e Cultural dos Músicos (ARCM), está a preparar a comemoração do seu 28ºAniversário num serão que pretende juntar sócios amigos e convidados no Sábado, 17 de Março, na sua sede localizada desde 2014 na antiga Fábrica da Cerveja, na Vila Adentro, em Faro. Uma noite que contará com a apresentação do trabalho de vários artistas residentes e outros amigos que se disponibilizaram para contruir um programa com diversas surpresas.

Moçoilas, In Versus, Amar Guitarra actuarão na Sala do Poço, onde será servido o Jantar. Pela noite dentro subirão ao palco da Sala do Morcego os Miau, Gaijas e Mauro Amaral, entre performances de dança, teatro e Drum Battle.

A entrada é livre, sendo que as inscrições para o jantar, que terá início pelas 20h e que tem valor reduzido para sócios, deverão ser feitas pelo 969 923 945,

Logo pelas 19h30, os bastidores, áreas técnicas e as salas de ensaio serão abertas a todos os que queiram conhecer e as zonas habitualmente vedadas ao público e os melhoramentos em curso na sede da ARCM.

A ARCM convida os sócios, amigos e seus familiares a participarem nesta importante celebração que constitui uma oportunidade de valorizar e dar a conhecer o importante trabalho desenvolvido ao longo dos anos pela defesa e desenvolvimento da cultura na Cidade e na Região.