Associação Recreativa e Cultural de Músicos recebe Páscoa Tropical com Celeste Mariposa

O Caribe Ibérico – agenciamento de artistas e produção de espectáculos no Algarve – convidou o projeto Celeste Mariposa para a “Páscoa Tropical”, a decorrer no dia 29 de Março na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, em Faro.

Para além de Celeste Mariposa (DJ Set Vinil) o programa conta ainda com Discossauro + Chewbacca Latino (DJ Set Vinil + percussão tocada ao vivo) e Discossauro (DJ Set Vinil).

Desde 2014 que Discossauro, o projeto vinílico de Miguel Neto, tem vindo a realizar eventos dedicados ao vinil (Bring Your Own Vinyl; Vinyl Kids) e ainda os já conhecidos pelos Farenses, Arraiais Tropicais, nos quais os sons dos trópicos e os ritmos quentes são a bandeira para proclamar o Algarve como “o verdadeiro Caribe”. Foi de uma forma natural que surgiu já em 2017 a plataforma Caribe Ibérico que reúne uma série de artistas locais que já se apresentaram no Festival MED (Loulé), Festival F (Faro), Alameda Beer Fest (Faro) e B-Cultural (Bordeira), assim como em eventos próprios ao longo dos últimos anos no Algarve. Depois de organizar o “Carnaval Tropical” no mês passado, não se poderia deixar passar a Páscoa, sem tropicalizar os Farenses.

Celeste Mariposa (também conhecido como Wilson Vilares) é um projeto que nasceu para exaltar uma riqueza escondida e muitas vezes ignorada por muitos, a da música dos países de língua e expressão portuguesa em África, preservar-lhe o passado e dar-lhe lugar no nosso presente sempre com os dois pés no futuro.

O Afro-Baile (a parte mais visível do projecto CelesteMariposa) é a celebração cultural dos PALOP que pretende juntar todo o seu património musical e colocá-lo no centro de todas as atenções, como merece. É o resultado de uma pesquisa intensa, desde 2009, pesquisa essa que permitiu não só acumular material de estudo (discos, cassetes, CDs, livros e amigos) como também conhecimento mais profundo da história e estrutura das centenas de estilos musicais dos PALOP, dos seus bailes, ginga, costumes, dialectos e preocupações!

Com presença em festivais como o Festival Músicas do Mundo, Sines, Portugal (FMM), Festival Med e Boom Festival Official, em Lisboa é frequente vê-lo no Lux Frágil, MUSICBOX LISBOA, B.Leza Clube, Galeria Zé dos Bois, DAMAS – Bar • Sala de Concertos, Bacalhoeiro e Lounge, entre muitos outros. É também editora (Chalo Correia-Angola e o álbum Kudihohola 2015, Julinho da Concertina-Cabo Verde e o álbum Diabo Tocador 2018, e estando a gravar o novo álbum de Katuta Branca-Cabo Verde para a editora belga Rebel Up!).

Celeste Mariposa atuou no Festival F de 2017, pelo que esta é a 1ª actuação de 2018 em Faro.