Associação juvenil do Algarve vence prémio nacional

Publicado em 23 Dezembro 2016 por RUA

A associação juvenil algarvia “Sê Mais Sê Melhor – Associação para a promoção do Potencial Humano” foi vencedora do prémio nacional “Jovens pela Igualdade”.

A cerimónia de entrega dos Prémios “Boas Práticas | Associativismo Jovem”, na qual foram atribuídos os prémios Boas Práticas | Associativismo Estudantil, Boas Práticas | Associativismo Juvenil e Jovens pela Igualdade, decorreu no passado dia 16 de dezembro, em Leiria.

Os jovens dirigentes receberam os prémios das mãos do Secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, e do Diretor Regional do IPDJ, Custódio Moreno.

Esta é uma iniciativa promovida pelo Instituto Português do desporto e da Juventude IP (IPDJ I.P) que distingue e premeia as boas práticas na área do associativismo jovem.

Por outro lado, o Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve, Rodrigo Teixeira, foi eleito o representante dos estudantes universitários no Conselho Consultivo da Juventude, da secretaria de Estado do Desporto e Juventude, e no Conselho Consultivo Nacional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

A eleição decorreu no Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA), nos dias 10 e 11 de dezembro, em Coimbra.