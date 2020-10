Associação In Loco & Banco Alimentar – Juntos por uma alimentação adequada e sem desperdício

Publicado em 15 Outubro 2020 por RUA FM

Numa semana dedicada às celebrações e importantes reflexões em torno do Dia Mundial da Alimentação, a Associação In Loco e o Banco Alimentar Contra a Fome Algarve (BACF-Algarve), pela mão do presidente da In Loco Artur Gregório e do presidente do BACF-Algarve Nuno Alves, assinaram esta terça-feira, um protocolo de colaboração que formaliza a relação que têm vindo a estreitar nos últimos anos.

Este protocolo surge como resposta à atual situação de pandemia, que aumentou as situações de insegurança alimentar nas famílias da região e consequentemente o número de pedidos de apoio alimentar ao BACF-Algarve, tornando-se urgente acompanhar este apoio com a capacitação dos beneficiários para a completa utilização dos produtos e a sua utilização de forma saudável e económica.

Visto que um dos objetivos do projeto de educação alimentar Prato Certo é promover escolhas alimentares informadas para que as famílias assumam novamente o controlo sobre a sua alimentação; a articulação com BACF-Algarve, instituição que representa um exemplar trabalho no apoio a famílias e indivíduos carenciados, revela-se emergente e essencial para otimizar a resposta na região do Algarve.

Em conjunto com o BACF-Algarve, a equipa do Prato Certo irá promover várias ações de sensibilização e capacitação sobre nutrição, segurança alimentar e desperdício alimentar junto de IPSS da região do Algarve.

Para o ano 2021 as duas organizações irão promover atividades especiais pela região com a Unidade Móvel de Educação Alimentar – Prato Certo sobre Rodas. Estas atividades têm como objetivo sensibilizar para a utilização económica, saborosa e saudável de todos os alimentos do cabaz que é normalmente entregue pelo programa POAPMC, evitando desperdícios.

Dentro do seu plano de ação de atividades para grupos vulneráveis, o projeto Prato Certo continua a promover atividades online de capacitação de técnicos e indivíduos com as variadas ferramentas desenvolvidas para os Grupos mais Vulneráveis.