Associação Académica da Universidade do Algarve atribui 20 bolsas de estudo

Publicado em 24 Fevereiro 2021 por RUA FM

A Associação Académica da Universidade do Algarve, atribuiu, em colaboração com empresas e entidades da região 20 bolsas de estudo a estudantes da nossa instituição.

Todos os alunos abrangidos viram a sua candidatura à bolsa de estudo da DGES indeferida e apresentam a capitação mais baixa da respetiva unidade orgânica.

Este projeto assenta em três objetivos principais: impedir o abandono escolar e melhorar as condições de estudos de jovens da UAlg, através do pagamento direto da sua propina, em simultâneo com a colaboração ativa e envolvimento de diferentes entidades regionais, nunca esquecendo o alerta necessário e constante para a precariedade do financiamento da Ação Social das IES, este ano ainda mais premente.