Assinado o contrato para a construção do Centro de Recolha Animal de Olhão

A construção do novo Centro de Recolha Animal do Município de Olhão começa brevemente. O contrato para dar início à obra, no valor de mais de 1,1 milhões de euros, foi assinado hoje pelo presidente do Município de Olhão, António Miguel Pina, e pelo gerente da empresa Martins Gago & Filhos, Armando Gago, responsável pela empreitada.

“Hoje demos mais um passo para concretizar uma ambição antiga. Depois de um primeiro concurso deserto, ajustámos o preço, houve vários concorrentes e a vencedora foi a empresa Martins Gago & Filhos Lda., de S. Brás de Alportel. Aguardamos agora o visto do Tribunal de Contas para que a empreitada comece em junho ou julho”, referiu o autarca olhanense, explicando que “esta obra enquadra-se numa política que temos de grande aposta no bem-estar animal”.

Para além da construção do Centro de Recolha Animal, são exemplos desse rumo seguido pelo Município a atribuição de subsídios “às associações que têm colaborado conosco nesta área e a realização de um projeto-piloto que vamos desenvolver com a Junta de Freguesia de Olhão (irá à próxima reunião da Asembiela Municipal) para controlo e acompanhamento da população felina na freguesia”, destaca o edil.

António Miguel Pina referiu ainda, no dia em que assinou o contrato que permite a construção do tão ambicionado Centro de Recolha Animal do Município de Olhão: “Em breve vamos começar a procurar um terreno para dotar o nosso concelho de mais uma infraestrutura que permita dar resposta a algumas matilhas ainda existentes no nosso concelho. Este conceito de parque de realojamento funciona como uma fase de transição para que estes cães que andam em matilha e são mais ou menos selvagens, possam mais tarde seguir para o canil e posteriormente ser adotados”, explicou o autarca.

O Centro de Recolha Animal do Município de Olhão, que vai custar €1.111.618,13 (um milhão, cento e onze mil, seiscentos e dezoito euros e treze cêntimos), deverá estar pronto no final de 2022.