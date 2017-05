Assembleia Municipal aprova núcleo de desenvolvimento turístico de Faro

Publicado em 24 Maio 2017 por RUA

A tão desejada criação de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico (NDT) em Faro deu mais um passo com a aprovação, por maioria, na última reunião da Assembleia Municipal do programa do procedimento do concurso para constituição deste núcleo que abrangerá um total de 1030 camas.

O concurso para o referido Núcleo não tem uma localização previamente definida, abrangendo as zonas do concelho que se encontram fora dos perímetros urbanos. Nestas, os conjuntos turísticos integrados deverão dispor de uma envolvente de espaços verdes e oferta complementar associada.

As próximas etapas deste processo passarão pela constituição de um júri e abertura do concurso, o que deverá suceder ainda durante o mês de Junho. Após publicação dos termos do concurso, cada candidato poderá apresentar o seu projeto no prazo de 90 dias após publicação do competente anúncio. As propostas devem abranger uma área de intervenção mínima de 25 hectares, para projetos fora de áreas classificadas e de 70 hectares, dentro de áreas classificadas, assim como concentração da edificação em apenas 30 por cento de área a intervir e qualificação de espaços públicos e paisagísticos. Pretende-se ainda valorizar a criação de postos de trabalho diretos em empreendimentos que possuam inovação e sejam pautados por indicadores de sustentabilidade ambiental elevados tanto na arquitetura dos edifícios como nos processos de urbanização.

Em respeito pelos princípios orientadores e as regras definidas nos diversos instrumentos de ordenamento do território em vigor, a autarquia está convencida que este é o modelo adequado para criação de novos empreendimentos turísticos, com qualidade e fora dos perímetros urbanos, fazendo jus ao exponencial aumento da procura turística verificado nos últimos anos.