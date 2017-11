ASMAL dinamiza projeto “Teatro e Saúde Mental”

Publicado em 21 Novembro 2017 por RUA

A Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL) dinamiza a iniciativa Teatro e Saúde Mental, um projeto cofinanciado pelo Programa de

Financiamento a Projetos pelo INR, I.P..

O projeto almeja juntar atores, encenadores e técnicos de dois grupos de teatro: o Teatro do Sótão – grupo inclusivo da ASMAL, coordenado por Nídia Marta Gonçalves, e o Grupo de Teatro Terapêutico (GTT) do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL – antigo Hospital Júlio de Matos), dirigido por João Silva e Isabel Cristina Calheiros.

Os principais objetivos são o conhecimento, a partilha de experiências de teatro, a formação e a criação cénica, entre os elementos de ambos os grupos.

O projeto Teatro e Saúde Mental envolve três ações: Partilha de Vivências Cénicas; Residência Artística; Ensaio Aberto. A Partilha de Vivências Cénicas acontece já nos dias 21 e 22 de novembro, em Lisboa, onde, para além de outras atividades, os intervenientes do Teatro do Sótão terão oportunidade de assistir ao ensaio de Casulo, a nova peça do Grupo de Teatro Terapêutico. A Residência Artística decorre de 11 a 14 de dezembro, incluindo o Ensaio Aberto, a 14 de dezembro, no CAPa – Centro de Artes Performativas do Algarve, em Faro.

O trabalho desenvolvido pelo Teatro do Sótão - grupo inclusivo da ASMAL tem como objetivos a reabilitação psicossocial dosseus intervenientes, através da vivência de experiências estéticas, de processos criativos e artísticos. Pretende ainda contribuir para a desmistificação do estigma associado à doença mental, reconhecendo e valorizando capacidades.