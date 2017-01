ASMAL apresenta «Signos do Fora» em Loulé

Publicado em 18 Janeiro 2017 por RUA

No próximo dia 21 de Janeiro, a Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL), promove um espetáculo no âmbito das práticas artísticas para a inclusão social em Saúde Mental, protagonizado pelo “Teatro do Sotão - grupo inclusivo da ASMAL”. O espetáculo acontece às 21h00, no Cine-teatro Louletano.

O evento inclui uma curta-metragem sobre o trabalho cénico do grupo de teatro inclusivo da ASMAL- Teatro do Sótão, da realizadora Reem Al Mohtar, seguido da apresentação da performance teatral «Signos do Fora» de coordenação artística de Nídia Marta Gonçalves. Duas linguagens artísticas, que compartilham subjetivamente o mesmo desígnio – questionar o conceito de normalidade e esbater o estigma que está associado às pessoas com problemas de saúde mental.

A iniciativa insere-se num vasto programa de reabilitação psicossocial através de diversas práticas artísticas, que tem vindo a ser dinamizado pela ASMAL.