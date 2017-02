“As políticas de paisagem e os PDM” e “o novo paradigma para o ordenamento do turismo das paisagens costeiras” em destaque na UAlg

Publicado em 03 Fevereiro 2017 por RUA

A Universidade do Algarve está a organizar um ciclo de conferências sobre Arquitetura Paisagista, que irá decorrer até ao mês de maio. No dia 6 de fevereiro, pelas 14h30, no anfiteatro verde (edifício 8), Rosário Oliveira, professora da Universidade de Lisboa, irá falar sobre “As Políticas de Paisagem e os PDM” e André Botequilha Leitão, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg, irá abordar “O Novo paradigma para o Ordenamento do Turismo das Paisagens Costeiras”.

Articulando diversas áreas de reflexão – arte, ciência, história e património – aplicadas ao projeto e ordenamento da paisagem, esta iniciativa pretende divulgar a investigação em Arquitetura Paisagista realizada nos últimos anos na Universidade do Algarve e, simultaneamente, alargar o debate a oradores provenientes de outras instituições.

A iniciativa, de entrada livre, é organizada pela licenciatura e pelo mestrado em Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.