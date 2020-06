ARW e Mar Motto juntos em Live Sessions

Publicado em 03 Junho 2020 por RUA FM

A Sciaena – Oceanos # Conservação # Sensibilização – em parceria com a Route, apresenta durante todo o mês de junho, um novo evento online misturando os dois conceitos: Mar Motto e Artivism Route Week (AWR), abrindo novas possibilidades para alcançar artistas de todo o mundo a criar coletivamente arte tendo como inspiração os Oceanos e a sua proteção.

A Sciaena, tem como foco a conservação marinha e a sensibilização ambiental, e acredita no poder da arte como ferramenta para comunicar sobre o mundo natural e as ameaças que este enfrenta. Foi desta forma que surgiu o conceito do Mar Motto, onde a Arte é usada como meio para transmitir a mensagem de conservação dos oceanos de maneira simples, incisiva e criativa, procurando ser a base para uma comunidade gerar mudanças concretas. O Mar Motto é essencialmente um festival de Arte, organizado uma vez por ano numa cidade portuguesa, onde artistas locais, nacionais e internacionais são convidados a criar e exibir obras de arte inspiradas nos oceanos e na urgência em protegê-los.

A Route, tem como missão promover as artes, serviços comunitários, educação e sensibilização para preservar a saúde dos oceanos, praias e vida marinha do mundo. A ARW foi criada para dedicar uma semana à promoção da arte como meio de questionar e sensibilizar sobre os impactos dos nossos hábitos de consumo no meio ambiente.

Efetivamente, a proteção dos oceanos precisa de ser um esforço internacional e requer colaboração entre nações. Este ano, a Sciaena e a Route estão orgulhosamente a adotar essa mesma abordagem – unindo forças. Como este ano nenhum destes eventos pode acontecer fisicamente, foi criado um novo evento online, misturando os dois conceitos: ARW+ Mar Motto.

Este novo evento consiste em sessões online semanais com arte e música durante todo o mês de junho. Cada sessão será realizada num país diferente, com apresentações ao vivo de artistas visuais e músicos através dos canais de Youtube, Facebook e nos websites do Mar Motto e AWR. Em 4 sessões, 4 países (Espanha, Brasil, EUA e Portugal) unem-se por um Oceano, pedindo pela sua proteção.

Já no próximo sábado, dia 6 de junho, às 22h (hora de Portugal Continental), o ARW + Mar Motto irá viajar até Pamplona, Espanha com o artista CORTE ART WORKS e música de SOLO JØNS. No dia 13 de junho, seguirá até à Califórnia, EUA, no dia 20 viajaremos para sul até ao Brasil e terminando esta viagem no dia 27 em Portugal.

