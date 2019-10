Arte e Caminhadas voltam a animar Barão de São João

Publicado em 17 Outubro 2019 por RUA FM

De 01 a 03 de Novembro de 2019, todos os caminhos, dos amantes de caminhadas e arte, vão dar à aldeia de Barão de São João.

Esta peculiar aldeia, situada no concelho de Lagos, voltará a abrir portas aos visitantes trajados de “mochila às costas” e “botas nos pés”, “armados com bastões” para a 2ª edição do “Barão de São João – Walk & Art Fest”, organizado pela Câmara Municipal de Lagos e a Associação Almargem.

Esta 2ª edição voltará a ter uma forte componente artística, cuja dinamização estará a cargo dos artistas locais que fazem de Barão de São João uma aldeia inesquecível e especial. Estes artistas estarão envolvidos na dinamização de atividades que vão desde Contos na Mata, Performance Artística, Caminhar e Desenhar na Mata, Percurso Artístico ou Arte com Feltro. Todos os participantes serão também convidados a visitar uma exposição composta por 30 peças de 14 artistas diferentes, instaladas num percurso que passa pela aldeia, pela Mata e que culmina no Centro Cultural, sede do evento.

Durante 3 dias, irão decorrer 63 atividades, que vão desde caminhadas, caminhadas temáticas (botânica, geologia, arqueologia, património, birdwatching), atividades de educação ambiental para os mais novos, workshops, atividades de bem-estar (Yoga, Qi Gong – Chi Kung, Luohan QiGong, Tai Chi, Meditação) e até convívios onde a música será rainha!

Para quem gosta de contribuir para a Conservação da Natureza da Mata, o convite é para se associarem às atividades desenvolvidas pelos técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que vão dinamizar ações de Controlo de Plantas Invasoras e em que se voltará a semear as áreas onde a sementeira realizada no ano passado não teve sucesso.

Este ano as novidades vão para a possibilidade de poder realizar 2 percursos de BTT do novo Centro de BTT de Lagos (infraestrutura que funciona a partir do Centro Cultural de Barão de São João e integra 300 Km de percursos cicláveis, na Mata e fora dela) e de realizar uma visita guiada à Capela do Monte, obra do arquitecto Álvaro Siza Vieira.

O evento conta, tal como na 1ª edição, com várias parcerias com empresas de animação turística e entidades oficiais que irão dinamizar muitas destas ações gratuitamente.

As inscrições abrem dia 15 de Outubro através do website do evento: www.walkartfest.pt.