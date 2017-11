Arquiteto paisagista Fernando Santos Pessoa vai ser homenageado na UAlg

Publicado em 20 Novembro 2017 por RUA

“Toda a Paisagem é Cultural” serve de mote para uma sessão de homenagem ao arquiteto paisagista Fernando Santos Pessoa, que irá realizar-se no dia 25 de novembro, às 11h30, no Anfiteatro Verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia (edifício do Campus de Gambelas, na Universidade do Algarve. A sessão incluirá ainda o lançamento do livro “Intervir na Paisagem” da autoria do homenageado.

A iniciativa contará com a presença do reitor da UAlg, António Branco, e do Presidente da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP), Jorge Cancela.

Seguir-se-á um almoço de convívio no restaurante “O Bandeira” em Montenegro. A inscrição no almoço deverá ser efetuada até ao dia 22 de novembro, através do envio de comprovativo de pagamento, no valor de 20 euros (pessoa), para: almocofernandopessoa@gmail.com

Dados para Pagamento:

NIB: 00 18 0000 226 487 44 00 136

IBAN: PT 50001800002264874400136

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

Sobre o livro:

«“A construção das paisagens é tão antiga quanto o homem neolítico e a criação dos jardins terá antecedido a própria agricultura” — refere Fernando Santos Pessoa na introdução deste seu livro, recheado de conceitos e ideias em volta das quais propõe inúmeras reflexões, através de uma escrita sábia e desafiante.

A obra contém 33 textos escritos em períodos diferentes e organizados em cinco áreas temáticas: Ecologia e Ambiente; Paisagem e Arquitetura Paisagista; Ambiente e Qualidade de Vida; Cultura e Ambiente; e Política, que se sucedem num crescente que suscita curiosidade.

É um conjunto muito rico e diversificado que aborda questões centrais no âmbito do Ambiente, da Ecologia, da Paisagem, e das políticas ambientais, matérias tratadas de uma forma simples e esclarecedora.

O autor partilha a sua sabedoria, adquirida numa vasta atividade profissional, propondo argumentos que convidam a sociedade civil a desenvolver a sua consciência cívica e a vontade de participação de todos vós.

Num momento em que o País se confronta com a discussão da Paisagem, este livro revela-se extremamente oportuno, abordando questões do maior interesse público.»